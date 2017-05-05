金正恩輸了 法國一戰曾建「假巴黎」欺敵
北韓日前的太陽節閱兵，被美國軍事專家質疑，大多士兵手中拿的根本是假武器，直言「非常可笑」；但和北韓的假武器比起來，法國在第一次世界大戰期間更猛，因為他們製造出一個「假巴黎」。
儘管北韓疑似以假武器做秀一事，被不少人當成笑話看待，但《BBC中文網》指出，無論古今中外，虛張聲勢、示假藏真都是常用的策略，像三十六計當中的第一計即為「瞞天過海」。
以近年來說，《BBC》駐莫斯科記者曾在2010年親眼看過俄羅斯的假武器有多先進，它們是以特殊材料製作，經吹氣後就成了可以假亂真的坦克、戰鬥機甚至是雷達站，雖然通通沒有實戰能力，但可令敵軍雷達誤判位置。
而往前幾十年看，第一次世界大戰結束前沒多久，法國竟在巴黎北部郊區製造出一個假巴黎，除基本的道路、建築外，就連北站與香榭麗舍大道都有，這一切為的都是混淆德國轟炸機。
從這些例子看來，北韓就算真的以假武器閱兵，好像也沒那麼可笑，搞不好只是要讓外界一如往常地摸不透他們而已。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。