金正恩輸了 法國一戰曾建「假巴黎」欺敵

和法國製造的假巴黎比起來，北韓就算真是用假武器閱兵，也變成小case了；此為「真巴黎」夜景。（pixabay.com）

北韓日前的太陽節閱兵，被美國軍事專家質疑，大多士兵手中拿的根本是假武器，直言「非常可笑」；但和北韓的假武器比起來，法國在第一次世界大戰期間更猛，因為他們製造出一個「假巴黎」。

儘管北韓疑似以假武器做秀一事，被不少人當成笑話看待，但《BBC中文網》指出，無論古今中外，虛張聲勢、示假藏真都是常用的策略，像三十六計當中的第一計即為「瞞天過海」。

以近年來說，《BBC》駐莫斯科記者曾在2010年親眼看過俄羅斯的假武器有多先進，它們是以特殊材料製作，經吹氣後就成了可以假亂真的坦克、戰鬥機甚至是雷達站，雖然通通沒有實戰能力，但可令敵軍雷達誤判位置。

而往前幾十年看，第一次世界大戰結束前沒多久，法國竟在巴黎北部郊區製造出一個假巴黎，除基本的道路、建築外，就連北站與香榭麗舍大道都有，這一切為的都是混淆德國轟炸機。

從這些例子看來，北韓就算真的以假武器閱兵，好像也沒那麼可笑，搞不好只是要讓外界一如往常地摸不透他們而已。

(中時電子報)