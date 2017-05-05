美國西雅圖分靈媽祖 首度回南瑤宮娘家

南瑤宮管理人邱建富引領進行「刈火（舀香火）」的儀式，讓西雅圖媽祖能攜祖廟的香火回美，過程肅穆。（吳敏菁攝）

南瑤宮分靈至美國西雅圖的媽祖首度「回娘家」。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮媽祖去年6月分靈至美國西雅圖，在僑務委員莊啟燃等人護送，首度「回娘家」駐駕南瑤宮，5日上午舉行「刈火」謁祖團拜，媽祖飄搖過洋，安慰僑胞心靈，堅定信仰力量，也牽起城市外交。

今天上午10點舉行謁祖團拜，以隆重的「九獻禮」進行，莊啟燃率領的西雅圖禡祖會成員，南瑤宮多個媽祖會的重要幹部等人參與，南瑤宮管理人邱建富引領進行「刈火（舀香火）」的儀式，讓西雅圖媽祖會能攜祖廟的香火回美，過程肅穆。

彰化市長邱建富說，南瑤宮香火鼎盛，大陸、泰國、日本等地均有分靈宮廟，近2年前旅居北美的僑胞籌組西雅圖國際媽祖會，從南瑤宮分靈媽祖到當地供奉，去年6月，他率領參訪團前往美國、加拿大等地，主要任務之一就是恭迎分靈神尊到西雅圖。

莊啟燃表示，西雅圖媽祖預計留到5月底，返美國後，將依民間習俗，連續2年都會再回彰化謁祖。

(中時)