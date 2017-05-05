搭車引發互毆 小黃司機絕不與李妍憬和解

藝人李妍憬去年和友人搭計程車，意外與司機賀業輝發生全武行互控傷害案，台北地方法院昨(4)日再度開庭，法官詢問上次請假未到庭的賀業輝，有無可能和李妍憬和解、撤告，賀明確表示不可能和李妍憬無條件和解，他仍然否認打人，辯稱是正當防衛。因勸和無效，法官將正式進入審理程序，本月11日傳喚李妍憬召開準備程序庭。

法官4月27日開庭，傳喚李妍憬、賀業輝；因賀請假未到，李出庭表示有意願和解，法官因此昨天特地加開一庭，單獨傳喚賀業輝，詢問他有無可和解意願。但賀出庭態度堅定，仍表示「絕對不可能和李妍憬無條件和解」。

本案從案發開始，歷經偵審程序，李妍憬與賀業輝曾3度談及和解問題，因賀認為李妍憬應賠償50萬元，但李則認為，雙方都被起訴，她和友人都不索賠，換取雙方雙方無條件和解、撤告。但賀不肯仍堅持索賠。

北院昨日開庭，賀業輝說，事發當天，李妍憬坐在駕駛座後方，李的女性友人劉謙柔坐副駕駛後方，李嫌他緊急煞車害劉快要吐了，就用腳踢他的椅背，他對李妍憬說踢椅子會有毀損問題，李馬上口出穢言、飆罵髒話。

賀業輝表示，他後來要求2人下車，為了怕被誣賴性騷擾，還故意與她們保持距離，走下車打開右後方的車門，送兩個女生下車，但李妍憬一再怪說是他將劉女拖下車，「其實劉是被李妍憬踢下車的！」因賀否認犯罪，法官認為他涉案部分準備程序已結束，下周將傳李進行準備程序

(中時)