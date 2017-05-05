搭車引發互毆 小黃司機絕不與李妍憬和解
藝人李妍憬去年和友人搭計程車，意外與司機賀業輝發生全武行互控傷害案，台北地方法院昨(4)日再度開庭，法官詢問上次請假未到庭的賀業輝，有無可能和李妍憬和解、撤告，賀明確表示不可能和李妍憬無條件和解，他仍然否認打人，辯稱是正當防衛。因勸和無效，法官將正式進入審理程序，本月11日傳喚李妍憬召開準備程序庭。
法官4月27日開庭，傳喚李妍憬、賀業輝；因賀請假未到，李出庭表示有意願和解，法官因此昨天特地加開一庭，單獨傳喚賀業輝，詢問他有無可和解意願。但賀出庭態度堅定，仍表示「絕對不可能和李妍憬無條件和解」。
本案從案發開始，歷經偵審程序，李妍憬與賀業輝曾3度談及和解問題，因賀認為李妍憬應賠償50萬元，但李則認為，雙方都被起訴，她和友人都不索賠，換取雙方雙方無條件和解、撤告。但賀不肯仍堅持索賠。
北院昨日開庭，賀業輝說，事發當天，李妍憬坐在駕駛座後方，李的女性友人劉謙柔坐副駕駛後方，李嫌他緊急煞車害劉快要吐了，就用腳踢他的椅背，他對李妍憬說踢椅子會有毀損問題，李馬上口出穢言、飆罵髒話。
賀業輝表示，他後來要求2人下車，為了怕被誣賴性騷擾，還故意與她們保持距離，走下車打開右後方的車門，送兩個女生下車，但李妍憬一再怪說是他將劉女拖下車，「其實劉是被李妍憬踢下車的！」因賀否認犯罪，法官認為他涉案部分準備程序已結束，下周將傳李進行準備程序
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。