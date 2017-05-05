駁美麗島電子報民調 民進黨稱年輕人滿意度超4成
美麗島電子報日前民調指，蔡英文總統年輕人滿意度逆轉，民進黨副秘書長徐佳青今質疑，可能年輕人樣本數過低。依民進黨民調中心的調查，蔡英文施政，年輕人滿意度達44%，支持度高達64%。
美麗島電子報董事長吳子嘉表示，美麗島電子報委託作的民調已經公佈很多次，也不見徐佳青對本報幾次民調年青人樣本提出質疑，這次的年輕人結果不滿意，下次如果滿意是否又將不會質疑？依照結果提出批評，倒果為因。
他強調，美國電信公司提供手機樣本供民調公司採用，有公信力的執行，台灣電信公司不提供，民進黨說，黨做的民調有一半來自手機、一半來自市內電話，若手機部分可以偵測到年青人，但是他也要質疑，樣本來源為何？沒有公信力的手機號碼反而誤導。徐佳青真是胡扯！
美麗島電子報2日公布的民調，蔡英文的信任度、滿意度在20-29歲年輕人不信任度高達45.3%，是各年齡層裡第二高；不滿意度達63.3%，則是各年齡層最高的。
民進黨副秘書長徐佳青對此民調結果有所保留，她說，過去民調都用傳統住宅電話，但現在35歲以下年輕人晚上6點半到9點半會在家裡接電話的比例偏低，結果可能對年輕人的取樣造成偏差。民進黨為了矯正這個偏差，都會加入手機民調，也就是比例上，一半手機、一半市話。
徐佳青指出，20-29歲的人口數佔整體成人人口的17%，要透過加權反推，至少也應該有11、12%基本取樣數。因為沒看到美麗島電子報公布詳細的交叉分析資料，如果取樣數不足就會造成偏差。
徐佳青也率先公布部分民進黨目前正在執行的蔡英文總統執政民調。整體滿意度是40%，29歲以下年輕人滿意度高達44%。整體支持度達56%，29歲以下年輕人支持度64%。她說， 這個資料先口頭提供，也許下週會公布詳細資料。
關於蔡英文施政滿意度不高的原因，徐佳青表示，經過交叉分析，發現民眾覺得改革的速度太慢，對於部分改革的內容幅度，認為不夠寬、不夠大。這也是改革過程中必然會遇到的現象。真的反對改革，或認為改革太快的人比例是比較少的，可能不到3成。因此，期待改革，並且支持這個改革速度的比例達到4成，其實是合理的。
她說，上述數據是從3月到4月24日為止，民進黨滾動式民調，4,855筆樣本，其中年輕人29歲以下原本樣本比例佔11%，樣本數524筆。經過加權，樣本比例來到17%，變成821份。
美麗島電子報委託民調公司負責人戴立安對於徐佳青的質疑則表示，蔡英文大選前委託他做的民調也是如此執行，且預測值與投票結果相差不到1個百分點。
(中時)
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