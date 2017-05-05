城市博物館解約 北市府要賠1億8000萬

台北市文化局長鍾永豐5日在議會教育委員會中，在議員一輪炮轟猛攻中，「分階段」承認城市博物解約市府將賠1億8000萬元，語畢議員痛批這是市長柯文哲一人喜惡讓台北市民荷包慘賠，「除了柯認為有問題，其他沒有人有問題」。

鍾永豐5日在教育委員會專案報告城市博物館解約案。他指出，目前該案已完成部分必須賠5800萬元，未完成部分交付仲裁，廠商喊賠8000萬元，但議員吳世正緊追問，再連金光裕建築師事務所要賠多少？鍾永豐才吞吞吐吐表示「再賠5000萬元」。吳世正痛斥他遮遮掩掩，最終確認城市博物館解約案總共要賠1億8000萬元。

(中時)