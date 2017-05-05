MLB》胡智為意外返大聯盟 如願投給家人看

胡智為家人(前排左起1到3)見證胡智為飆出首K，露出開心的表情。(截自MLB官網)

胡智為升上大聯盟後，他的家人前天飛抵坦帕，正準備一睹他投球的英姿，未料胡智為卻同天被下放3A，然而，一切就像命中注定般，胡智為突因E.拉米瑞茲(Erasmo Ramirez)請陪產假3天，獲重返大聯盟的機會，並於5日光芒對馬林魚一役後援登板，更讓家人親眼見證他大聯盟生涯第1K。

胡智為的家人搭了28小時的飛機，3日飛抵美國坦帕，沒想到同天胡智為被下放3A。不過，就在胡智為下到3A不過1天，意外重返大聯盟，家人也馬上進場替兒子加油，胡媽媽在臉書PO文，寫道是「意外的驚喜」，且僅獲1次出賽機會的胡智為，也在9上後援登板，讓胡智為的家人如願看到他站上最高殿堂投球的身影。

不過胡智為或許是久未投實戰，一上場就因保送加上隊友失誤，遭攻占一二壘，但他沉穩以對，先製造投手滾地球抓下1出局，接著更用一記93英里(約150公里)的速球，三振掉黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)，在父母面前飆出大聯盟生涯第1次三振，場邊看球的父母和姐姐也露出開心的笑容。

雖然胡智為此役最後只投0.2局就下班，不過他在面對2名打者後，漸找回控球，球速也能飆到96英里(約154公里)，狀況仍算不錯，儘管最後被迪戈登(Dee Gordon)敲安失掉第1分，但若沒有三壘手那次失誤，也許他能順利投完9上。美中不足之處，是他面對5名打者，有4人都是壞球走在第1球，造成自己的壓力，是值得改進之處。

(中時電子報)