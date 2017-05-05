否認間諜指控 美台裔軍官林介良簽認罪協議
前年遭逮捕並指控為間諜的台裔美國海軍軍官林介良（Edward C. Lin），審判過程中始終堅決否認，自己曾擔任大陸或台灣任何一方的間諜。在今日開庭的軍事法庭上，仍然否認檢察官的指控，但對於自己未通報與外國官員接觸、不當處理機密文件等罪名，最終與法庭達成認罪協議。但即便如此，林介良仍將面臨遭海軍除名和最高36年刑期的最終判決。
據彭博社（Bloomberg）報導，被懷疑協助大陸或台灣軍方刺探機密的美國台裔海軍軍官林介良，今日在軍事法院迎來首次聽證會，林介良在庭上仍堅決否認擔任間諜的指控。但在審訊中，林介良承認，他過去曾與多名友人討論分享美軍的國防訊息，其中包含珍妮絲陳，被認為是一名駐美的台灣政府官員；以及一名自稱台灣外交部專員的「凱薩琳吳」，但實際上，吳卻是聯邦調查局（FBI）的臥底探員。同時，林介良也承認，自己曾向上級隱瞞前往台灣與中國大陸的行程。在審訊最後，林介良協同律師與法官達成認罪協商。
出生於台灣、14歲隨父母移居美國的林介良，2008年於夏威夷正式歸化為美國籍。中文流利的他，進入海軍服役後，曾擔任美軍EP-3偵察機（EP-3A/B Orion）駐夏威夷中隊的官員，也曾擔任美國海軍助理部長的國會聯絡員，目前官拜少校軍銜。他於2015年在預備搭機前往大陸時，於機場遭到官方逮捕，並轉送軍事法庭關押審理，他的家人堅信他並沒有做過任何錯誤的事情，姊姊更成立網站替他募款打氣。
美國軍事法庭發言人向媒體表示，全案仍在審理階段，將等最終結果出爐後，才會進一步對外說明和公佈。然而這起讓美媒和外界感到「奇怪」的案件，將如何落幕、或是否會影響台美軍事交流，將是後續關注的焦點之一。
(中時電子報)
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