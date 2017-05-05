停工中的北藝中心用違法防火漆 議員批誇張

停工中的台北表演藝術中心外牆，竟全部使用不合格的防火漆！台北市議員何志偉5日在市議會教育委員會質詢，負責的捷運局東工處長簡哲宏表示，「可以包覆處理」，何志偉痛批此說是「做假的」，會造成鋼材結構遇火造成公共危險，東工處無視公安，非常可恨！

目前由於承包施工廠商理成營造於2016年11 月跳票，自行宣布倒閉，代辦機關捷運局東工處也於同年的11月14日終止契約，並接管工地。

簡哲宏答詢時指出，有18家優良廠商原本對投標有興趣，但最終兩次招標都流標；他指出，主要原因包括廠商認為已施工7成，工程介面太複雜，工程使用太多歐規建材，此外也對該工程的預算不足有疑慮，因此沒有廠商來投標。

理成營造此前已收到市府付給的25億元，但協力廠商則尚有1億6000萬元還沒由理成收到，東工處對於未來還要花多少錢，表示目前不能估計。

簡哲宏承認該建物的牆、柱、面都是依法不可使用的防火漆，「但可以包覆處理，維持防火的幾個小時」，何志偉則痛批此說無視公共安全，遇火整幢建物會塌陷。

文化局長鍾永豐表示，全案目前拆分兩標，外牆招標文件預計5月完成，爭取今年7月招標完成，至於另一新標案，由工務局接續，但北藝全部完工驗收，最快也要到2019年。

(中時)