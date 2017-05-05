擔任南迴醫院榮譽董事？詹啟賢：盡量幫忙
國民黨主席候選人詹啟賢，今天上午前往台東縣達仁鄉衛生所拜訪醫師徐超斌，了解徐超斌要蓋南迴醫院的問題。徐超斌表示，南迴醫院通過最終審查後就能興建，預估第一年可能會虧損5000萬，徐超斌還力邀詹啟賢擔任南迴醫院榮譽董事，不過詹啟賢未正面回應，強調會盡量幫忙。
詹啟賢表示，徐超斌在他擔任奇美醫院院長任內，從住院醫師很快就升上急診主治醫師，當徐超斌決定要回到故鄉行醫時，他也很鼓勵，徐超斌出新書他也買了近2000本，鼓勵他繼續做對的事。
詹啟賢也向徐超斌詢問南迴醫院相關細節。徐超斌表示，南迴醫院將設在大武鄉，目前地都已經找好，計畫還在衛服部進行最終審查階段，通過的話醫院就能動工、基金會也能公開募款，計畫就能付諸實現。
不過徐超斌坦言，20床的醫院設在偏鄉，預估會持續虧損，可能第一年會虧損5000至6000萬，希望在10年後達到收支平衡，徐超斌也邀請詹啟賢擔任榮譽董事，對此詹啟賢表示，南迴醫院計畫他還未全盤了解，但只要他能幫忙的部份，他一定會盡量幫忙。
(中時)
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