高鐵母親節活動開跑 臉書互動抽車票

母親節即將到來，台灣高鐵特別於高鐵臉書粉絲專頁推出「下一站，媽媽的站」系列活動，網友只要按讚加入台灣高鐵粉絲團，分享貼文再留言或上傳照片，即可參加抽獎活動，有機會獲得高鐵免費車票。

高鐵指出，「下一站，媽媽的站」系列活動共有三波，首波活動「協尋全台灣的阿傑們」即日起開始，邀請網友留言給名字中有「ㄐㄧㄝˊ」字的朋友，提醒朋友回家探望母親。

第二波活動「你，哪天與媽媽相見？」自5月9日起，請網友寫下預定回家看媽媽的時間。

第三波活動「今天母親節，就是要po照曬媽媽」於母親節當天（14日）開始，網友可以上傳與媽媽的合照，鼓勵民眾與母親共度溫馨佳節。

「下一站，媽媽的站」系列活動影片已於高鐵facebook粉絲專頁上線，短短3天即突破45萬人次觀看，網友熱烈分享，邀請在外的遊子記得回家看媽媽。

高鐵母親節系列活動將於5月15日（一）中午12時截止，將抽出5名高鐵粉絲贈送高鐵免費乘車票兌換券，得獎名單將於5月22日（一）公布，影片及詳細活動辦法請見高鐵臉書粉絲專頁。

(工商)