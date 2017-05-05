蔡有全辭世 黨秘書長代蔡英文表哀悼

對前國策顧問蔡有全昨晚間因病辭世，民進黨發言人阮昭雄今天(5日)表示，民進黨致上最誠摯的哀悼；洪耀福秘書長也第一時間代表黨主席蔡英文向家屬表達慰問與不捨。

阮昭雄說：「蔡有全先生長期投入民主運動，為台灣主體意識打拼，主張台灣獨立自由，是一位具備獨立意識和行動力的先行者。他熱愛台灣，為台灣這塊土地奮鬥打拼的精神，將被台灣人所懷念。」

(中時)