南應大老師蔡淑苓遺愛人間 股票捐校設立獎勵金
台南應用科大幼保系蔡淑苓老師，去年1月車禍不幸去世，家人有感於她一生奉獻教育，生前也一直捐款給慈善機構，決定將蔡老師生前擁有市值約300萬元股票，全數捐給台南應用科大，遺愛校園，並設立「蔡淑苓老師專題暨碩士論文獎勵金」，以每年領取的股利，獎勵認真向學的學生。
蔡老師胞兄表示，蔡老師非常熱愛這間學校，幾乎所有時間都花在學生身上，捐出這些股票，每年約有10萬股利，用以獎勵學生，相信這應該是她樂見且希望看到的方式，也能為她在學校留下最後的遺愛。
副校長翁嘉瑞曾與蔡老師在同一個系上服務，他說，蔡老師生活非常節儉，是一個非常關愛照顧學生的老師，也常常拿錢資助生活貧困的同學，非常感佩蔡老師的家人做這樣的決定，台南應大將會謹慎切實地執行獎勵的事宜。
校方指出，這筆獎學金獎勵項目有(1)國際專題競賽經審查後取前3名：第1名2萬元，第2名1萬5000元，第3名1萬元。(2)國內專題競賽經審查後取前3名：第1名1萬元，第2名8,000元，第3名6,000元。(3)幼兒保育系幼保相關領域專題發表成績優異經系所推薦前3名：第1名1萬元，第2名8,000元，第三名6,000元。(4)生活服務產業系生活應用科學碩士班碩士論文獎勵金1名1萬元。
(中時)
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