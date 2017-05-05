前瞻遭有心人誤導？國民黨團：抨擊者族繁不及備載

國民黨立法院黨團書記長王育敏。（姚志平攝）

對於行政院長林全之前在行政院會上表示「前瞻基礎建設計畫」遭「少數有心人士」刻意誤導，國民黨立法院黨團5日舉行記者會，黨團書記長王育敏指出社會各界對前瞻的批評「族繁不及備載」，從在野黨包括社民黨、時代力量、親民黨、甚至前副總統呂秀蓮及各媒體的輿論，「這些都是少數有心人士嗎？」

(中時)