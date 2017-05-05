半年蒐證 平鎮警逮天道盟太陽會中壢分會成員
桃園市平鎮警方經過半年的蒐證，長期布線蒐報「天道盟太陽會中壢分會」販賣毒品及詐欺犯罪等不法犯罪事證，5日清晨兵分多路逮捕以曾姓男子為首之不法份子共10人，瓦解該不法犯罪組織。
平鎮警分局副分局長林東星表示，黑幫組織利用不法手段殘害民眾身心甚鉅，平鎮警分局特別針對轄區治安狀況，規畫打擊黑幫行動，以徹底掃除黑幫，保障民眾之生命財產安全。
平鎮警分局專案小組經長期跟監發現，天道盟太陽會中壢分會的治平專案檢肅對象26歲曾姓男子，是新生代接棒人物，平日以桃園市平鎮區為勢力據點，並在南桃園地區各大夜店、酒店，以販賣2級毒品咖啡包及詐欺車手等違法行為，作為組織收益來源。
警方表示，曾姓男子除對外不斷吸收幫派成員、壯大惡勢力，並自創「BE」毒咖啡包品牌，企圖打響名號，另外再透過詐欺車手提領民眾存款，危害社會治安甚鉅。5日清晨5時許，在檢察官黃建銘的指揮下，兵分10路聯合出擊，趁該堂口成員睡夢展開收網行動，將曾嫌及麾下重要幹部等10人，全數拘提到案，成功瓦解該暴力犯罪組織。
警方除起獲320包共3000公克2級毒品咖啡包、可可包外，經初步調查，該組織半年來透過該違法行為，不當獲利超過500萬元，警訊後，全案除將曾嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺及妨害自由等罪嫌移送法辦外，並持續蒐集曾嫌等人其他不法事證，以求除惡務盡、保障民眾之生命財產安全。
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(中時)
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