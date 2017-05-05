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半年蒐證 平鎮警逮天道盟太陽會中壢分會成員

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半年蒐證 平鎮警逮捕天道盟太陽會中壢分會成員
桃園市平鎮警方5日清晨逮捕天道盟太陽會中壢分會曾姓男子。(楊明峰攝)
半年蒐證 平鎮警逮捕天道盟太陽會中壢分會成員
桃園市平鎮警方長期跟監發現天道盟太陽會中壢分會涉嫌販售毒品牟利。(楊明峰攝)

桃園市平鎮警方經過半年的蒐證，長期布線蒐報「天道盟太陽會中壢分會」販賣毒品及詐欺犯罪等不法犯罪事證，5日清晨兵分多路逮捕以曾姓男子為首之不法份子共10人，瓦解該不法犯罪組織。

平鎮警分局副分局長林東星表示，黑幫組織利用不法手段殘害民眾身心甚鉅，平鎮警分局特別針對轄區治安狀況，規畫打擊黑幫行動，以徹底掃除黑幫，保障民眾之生命財產安全。

平鎮警分局專案小組經長期跟監發現，天道盟太陽會中壢分會的治平專案檢肅對象26歲曾姓男子，是新生代接棒人物，平日以桃園市平鎮區為勢力據點，並在南桃園地區各大夜店、酒店，以販賣2級毒品咖啡包及詐欺車手等違法行為，作為組織收益來源。

警方表示，曾姓男子除對外不斷吸收幫派成員、壯大惡勢力，並自創「BE」毒咖啡包品牌，企圖打響名號，另外再透過詐欺車手提領民眾存款，危害社會治安甚鉅。5日清晨5時許，在檢察官黃建銘的指揮下，兵分10路聯合出擊，趁該堂口成員睡夢展開收網行動，將曾嫌及麾下重要幹部等10人，全數拘提到案，成功瓦解該暴力犯罪組織。

警方除起獲320包共3000公克2級毒品咖啡包、可可包外，經初步調查，該組織半年來透過該違法行為，不當獲利超過500萬元，警訊後，全案除將曾嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺及妨害自由等罪嫌移送法辦外，並持續蒐集曾嫌等人其他不法事證，以求除惡務盡、保障民眾之生命財產安全。

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(中時)

關鍵字：平鎮民眾犯罪詐欺警方
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