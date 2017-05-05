工運界性侵疑雲 桃檢主動分案調查
桃園市產業總工會秘書長姚光祖涉嫌性侵工會女同事疑雲，桃園地檢署今主動介入調查，指派婦幼專組檢察官葉益發分他字案偵辦，已指揮桃園市警局婦幼隊、檢事官赴桃園市產業總工會八德會址了解並調閱相關資料。
曾在桃園市產業總工會工作的女子，4月底在臉書發文，指工會秘書長姚光祖對她「騷擾半年」、「性侵半年」，甚至爆料工會有後宮文化、男女分等級，多人集體性侵、性騷，還泣訴她與姚的關係還被桃產總的督導會議公審，被定位是「情慾流動」，而非「權力」問題。
遭指控的姚光祖隨即在臉書回應「雙方曾交往」、「不贊成性侵說法及對桃產總的描述」，即起無限期請假並接受司法調查，女子事後也關閉臉書。
(中時)
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