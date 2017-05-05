工運界性侵疑雲 桃檢主動分案調查

桃園市產業總工會莊福凱理事長針對姚光祖遭爆料性侵一事發出聲明。（取自桃市產總臉書）

桃園市產業總工會秘書長姚光祖涉嫌性侵工會女同事疑雲，桃園地檢署今主動介入調查，指派婦幼專組檢察官葉益發分他字案偵辦，已指揮桃園市警局婦幼隊、檢事官赴桃園市產業總工會八德會址了解並調閱相關資料。

曾在桃園市產業總工會工作的女子，4月底在臉書發文，指工會秘書長姚光祖對她「騷擾半年」、「性侵半年」，甚至爆料工會有後宮文化、男女分等級，多人集體性侵、性騷，還泣訴她與姚的關係還被桃產總的督導會議公審，被定位是「情慾流動」，而非「權力」問題。

遭指控的姚光祖隨即在臉書回應「雙方曾交往」、「不贊成性侵說法及對桃產總的描述」，即起無限期請假並接受司法調查，女子事後也關閉臉書。

(中時)