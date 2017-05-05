Baby上菜市場 穿著接地氣引爆話題

Baby和黃曉明穿著輕鬆上菜市場。（圖／翻攝新浪娛樂）

黃曉明與Baby婚後依舊工作滿檔，但兩人還是很會找空檔相聚，日前黃曉明才帶著愛妻一起參加同學會，沒想到近來兩人又被網友捕獲現身北京菜市場，且夫妻倆穿的很低調，網友還說Baby穿的「很接地氣」！

Baby與黃曉明穿著黑色夫妻運動裝現身北京菜市場被捕獲，不少網友看到兩人穿的超級輕鬆、又接地氣的模樣引來不少討論。不過兩人也因戴著帽子、口罩，難免還是引來旁人側目，而被跟拍時，黃曉明還霸氣護妻，擋了一下鏡頭，Man力十足。

(中時電子報)