不輸W與S　台灣文創旅店驚豔

S Hotel某些窗景角度可遠眺陽明山系景色。（鄧博仁攝）

Folio Hotel富藝旅大安號稱「無牆美術館」，與周邊社區融合為一體。（郭吉銓攝）

Folio Hotel富藝旅大安館內有許多藝術家作品，處處有韻味。（郭吉銓攝）

Home Hotel大安館有許多台灣本土設計師品牌，充滿台灣DNA的情感與質感。（郭吉銓攝）

amba西門町意舍酒店充滿了許多早年流行文化元素。（amba提供）

amba西門町意舍酒店充滿了許多早年流行文化元素。（amba提供）

這陣子飯店圈的熱門話題是汪小菲投資、請來法國知名設計師菲利普史塔克，並以愛妻大S命名的S Hotel開始試營運。其實，文創設計旅店這幾年在台掀起熱潮，且台灣本土設計人才濟濟，不一定要迷信外國大師品牌，例如這些年來當紅的Home Hotel逸寬文旅、amba意舍酒店、以及Folio富藝旅等等，都正吸引許多港澳星馬旅客來台朝聖。

■Folio Hotel富藝旅

位於台北捷運大安站旁的Folio Hotel富藝旅是最佳的老屋欣力改建典範。這個原本為合庫宿舍，即將都更的老建築，為了讓其有價值的度過都更審議期，富邦旅管因此找來台灣本土建築師郭旭原與室內設計師黃惠美這對傑出建築設計夫妻檔，讓老宿舍在拆除之前最後一次發光發亮。

走進富藝旅大安館，整個建築有許多大面積鏤空與落地玻璃窗，讓整個室內空間與周邊台北老社區融為一體，身處其中，台北人的鐵皮屋頂、後陽台曬衣空間，還有冷氣、熱水爐、廚房油煙等等雜亂生活面貌一一真實呈現旅客眼前。它不一定是普遍價值中的美，但卻讓許多國外旅客看到發呆傻笑，那樣的真實與貼近，讓許多旅客對台北留下深刻記憶，那是難以抹去，充滿真實感與親切感的旅遊記憶。

整個建築呈現了台北典型公寓結構，卻又在巧思下延伸了空間美感與記憶，特別白天時的陽光透過天井灑落，總能讓旅客感受城市生命力，而非以建材堆砌而成的空間，號稱「無牆美術館」。

整個建築內部也結合富邦藝術基金會資源，陳設多元藝術創作，並有藝人黃子佼為公益策展的「深邃 台北」，邀約蔡康永、小S、蔡依林、五月天石頭、伍佰等55名藝人的攝影作品擺放於不同房間中，每個房間都是展間。從2016年8月開幕至今，已經連獲Shopping Design 2016 Taiwan Design BEST100 最佳建築及空間設計規劃，以及2016年臺北市老屋新生大獎銀獎等獎項。飯店一樓「Port23」也成為深受鄰近居民喜愛的聚會空間。

■Home Hotel逸寬文旅

Home Hotel逸寬文旅強調全館MIT，品牌識別是由BLANQ澄尚國際王九思設計，館內公共空間及房內傢俱由楊淳淳設計師打造，但這MIT不僅是狹隘的Made in Taiwan，而是代表「有國際觀的台灣品牌跟產品」。

走進飯店，處處可見台灣新銳設計師利用木頭或檳榔葉編織，呈現貼近原住民或早年記憶的壁畫或用具，處處都有台灣靈魂與美感。飯店這些年也積極扶植台灣本土設計品牌，例如先前「與設計共眠」，就找來10位台灣本土設計品牌與設計師組成6個團隊，拿出6個房間讓這些設計師當舞台任意改裝，最後呈現一間間讓人驚嘆不已的空間，並瞬間在港澳發燒，天天被搶訂。

其位於一樓的Al Sorriso微笑義大利餐廳，也在紅蝦名廚Marco主持下，大量運用台灣本土食材，在開幕短短一個多月後就拿下紅蝦評鑑之台灣最佳4家義大利餐廳之一榮耀。

5月開始，Home Hotel大安館更與台灣「童顏有機Inna Organic」與「小草作Grassphere」合作，以「繁花盛夜 Night in the Garden」為設計主題，推出全新系列花草主題房與都市叢林中的芳療SPA，呈現台灣綠意生態與小農有機之美。

扶植與深耕台灣本土的設計與本土食材，並沒有因此讓Home Hotel變Local，反而成為擁有台灣DNA並受國際旅客肯定的品牌。

■amba意舍酒店

由國賓飯店投資，這幾年在香港紅到發燒的amba意舍酒店，也在西門館之後，又於這兩年連開中山與松山兩家，且常常一房難求，顯示台灣本土設計完全不遜外國品牌。

以最早的amba西門館為例，這是由台灣知名設計師葉裕清操刀，以西門町青春流行文化為主軸打造的文創空間，例如超過300條牛仔褲拼織而成的背景牆面、黑膠唱片串成的創意垂簾、2012支回收寶特瓶組成的櫃檯，牆面仿效清明上河圖繪成的「西門上河圖」，還有電梯門口的電影海報與反應早年西門町流行文化的彩繪，樣樣惹人會心一笑。

amba西門於2012年2月開幕，同年10月就獲全球最具指標性的設計雜誌《Wallpaper*》列為「全球最佳新商務酒店」，當年全球共29 家上榜，台灣也因西門町意舍酒店進入榜中，直到現在，還常有國外觀光客排隊搶訂房。

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(中時)