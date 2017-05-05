民進黨自喜對大陸出口高過馬政府 李明賢： 精神錯亂？
民進黨昨天舉行「365天我們一起完成的事」記者會，公布統計數據強調經濟正在向上提升。並表示，外界唱衰民進黨，但事實上對大陸的出口貿易，反而從國民黨執政的-11.5%成長至9.4%。國民黨發言人李明賢表示，民進黨過去批評馬政府依賴大陸，現在黨中央因第一季對大陸出口成長9.4%而沾沾自喜，甚至當成執政周年政績來大肆宣傳，這不會精神錯亂嗎？
民進黨執政將滿週年，民主進步黨臉書貼出數據宣揚政績，並指出蔡英文總統執政1年，失業率下降、就業人口增加。有眼尖網友發現民進黨將世界經濟論壇2016年9月的「全球競爭力報告」列入政績，質疑民進黨拿前朝功勞充數。
國民黨發言人李明賢也在臉書質疑「民進黨中央把第一季對大陸出口成長9.4%而沾沾自喜，甚至當成執政周年政績來大肆宣傳，這不會精神錯亂嗎？在野時，批判馬政府經貿過度依賴大陸，現在又宣傳蔡政府如何擴展兩岸經貿，是阿賢瘋了，還是民進黨傻了？」
最後他說，「對了，新南向呢？民進黨怎麼不公佈經貿數據？」
網友表示「新南向本來就行不通了啦」、「就算對大陸出口成長200%,一點也沒有你民進黨的功勞! 對大陸市場，妳們是生不了雞蛋的!」、「民進黨就是腦子有問題，髮夾彎也可以列政績，太多了。」、「 再吹就不怕大陸限制進口？習大大把這個門再關上，島內估計就該造反了吧？不用武統啦」、「拿不出成績就竹蒿鬥菜刀隨便亂湊的，真是糟糕的政府！」、「 又在騙誰啊」、「把iphone產值扣掉看看.... 鬼才信」、「奇怪，為何要兩岸經貿，靠自己呀！」
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲
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