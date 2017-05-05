台灣藝術家洪易作品吸睛 為華府帶來驚豔與微笑
繼舊金山、紐約後，台灣藝術家洪易的「花漾動物嘉年華」系列作品今年移師美國華盛頓特區展出，為美國首府帶來驚豔與微笑。
今年4月下旬起，民眾在華府市中心的新商圈CityCenterDC、先鋒廣場（Herald Square）、中國城公園，以及中華民國駐美代表處大門口和雙橡園，都可以看到洪易以台灣民俗元素及繽紛色彩打造的動物雕塑作品，吸引許多人前往拍照。
CityCenterDC 4日下午特別舉辦洪易作品展覽揭幕式。出席這項儀式的華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）表示，洪易的作品色彩繽紛、讓人感到歡樂，相信藝術創作會讓華府這座城市更美麗。
洪易致詞時說，希望自己的作品帶給人們歡樂，這正是他的創作理念。他說，自己的這些動物雕塑大概也「不想回家了」，引來現場一片笑聲。
洪易接受媒體訪問時表示，這些動物不想回家了，相信會有下一站，「我們就跟著作品去旅行」。他希望可帶給華府人視覺的享受，看到台灣藝術家作品，並透過創作將自己想帶給人們歡樂的理念表達出來，「只要人們看到我的作品有微笑，我就很開心」。
洪易這次於華府展出共9件大型及4件小型作品，其中「鷹鴿水水牛」、「龍馬」、「三羊開泰」及一對「駱駝」等5件大型作品是以公共藝術形式，佈置於華府市中心。近6公尺高作品「長景祿」則安置於代表處正門外，為代表處辦公大樓增添活潑台灣意象；另外，「大牛」、「大圓龍」及「鋼鐵圓龍」這3件大型作品及「馬上鑽」、「馬上發財」、「小犀牛」與「小馬戲團」4件小型創作則在雙橡園展出，慶賀中華民國使用雙橡園80週年。
洪易的作品將在華府展到今年10月15日止。
(中時)
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