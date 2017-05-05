不老騎士捲土重來　這次挑戰登上天使的眼淚

高齡團體「My Day我的天」，熱力唱跳歌手五月天歌曲，展現自信。（洪安怡攝）

誰說高齡長者只能面對無趣的生活，17位長者騎車環島13天的不老騎士活動屆滿10年之際，社福團體今年再度邀請長者騎車環島，更安排多達13項挑戰活動，像是坐上獨木舟探訪太平洋，登上「天使的眼淚」嘉明湖，體驗一日空服員，翻轉大眾對「七老八十」乏善可陳的刻板印象！

80歲的潘秀雲，去年成功挑戰海拔5895公尺的非洲吉力馬札羅山，創下台灣最年長的攀登紀錄；新北新莊5位平均年齡74歲的男性長者，組成全台首支高齡團體「My Day我的天」，熱力唱跳歌手五月天的「派對動物」，鼓勵長者們勇敢追尋夢想。

弘道老人福利基金會自2007年舉辦不老騎士活動以來，持續推動各項老人參與活動，至今幫助13361位長者追求夢想。今年再次舉辦「2017夢想聯盟」，推出13項圓夢專案，內容橫跨挑戰類、體驗類、旅遊類、公益類等。

像是和蘇帆海洋文化基金會攜手，帶著長者坐上獨木舟探訪太平洋，或與台北市777銀髮族總會合作，組成秘境探險隊深入山林，探訪「天使的眼淚」嘉明湖，還有首度嘗試的長青鐵人三項接力賽，抑或讓長者們組成不老啦啦隊，到弘道舉辦的公益賽事中演出。

由於過去在高齡活動中，男性參與的比例偏低，擔任此次活動「代言」的「My Day我的天」團長，68歲的李傑以自身經驗鼓勵大家，參與活動後，笑容增加了，精神改善，連帶著身體也硬朗許多。弘道基金會執行長李若綺指出，除了讓長者們擁有不一樣的人生體驗外，挑戰的過程中，也能達到自我肯定的效用，歡迎65歲長者踴躍報名。

(中時)