NBA》勇士再展強勢 3人得分破20擊退爵士
勇士繼續展現季後賽強勢演出！柯瑞、杜蘭特與卓雷蒙格林5日得分皆破20，協助勇士續在主場115比104力挫爵士，除拿季後賽6連勝(隊史首次)，也在西區準決賽取得2勝0敗領先，第3戰將於7日上午8點30分轉往爵士主場進行。
儘管勇士跟今年前面5場季後賽一樣，開賽很快就掌握領先優勢，甚至一度領先達18分，不過爵士仍不放棄，最後關頭追到只差7分，可惜勇士隨即靠著伊戈達拉扣籃取分，又守住接下來爵士攻勢，勇士連兩場主場勝利到手。
杜蘭特拿下全隊最高25分，另有11籃板、7助攻、2火鍋，表現仍然全面，柯瑞也有23分、7助攻與4籃板，格林雖在下半場一度因為左膝拉傷，無奈進入休息室內治療，但他最後仍回場上打完比賽，且拿21分、7籃板與6助攻。
「浪花弟」克雷湯普生攻下14分，兩年前曾拿總冠軍賽MVP的伊戈達拉貢獻10分，不過尷尬的是，伊戈達拉此役三分球投3中0，今年6場季後賽總共投18中0，看來他是打算把三分球都留到後面的總冠軍賽再來投進。
爵士此役也算雖敗猶榮，因為他們少了本季場均16.9分、4.2助攻的當家主控喬治希爾，希爾前役不慎扭傷左腳大拇指，接下來能否上場還不知道，不過頂替他先發位置的麥克，5日打了31分鐘，拿14分、4助攻表現還算及格。
不過爵士5日得以緊咬比分不放，主要仍靠帥哥射手海沃德的火力復甦，前役投15中4、僅得12分的他，5日投21中11，更拿全場最高33分，爵士中鋒戈貝爾雖然犯滿畢業，仍拿16分、16籃板，可惜爵士火力還是遠遠不如勇士。
(中時電子報)
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