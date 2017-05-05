豬哥亮清醒進食 病房外離職看護大吵引騷動
70歲綜藝天王豬哥亮3年前被診斷罹患大腸癌，今年3月一度傳出病危，幸好在家人陪伴下轉穩，沒想到昨(4日)晚間媒體報導豬哥亮病情惡化，因癌轉移到肝臟，導致他每天大部分時間都在昏睡，只清醒4小時，今上午豬哥亮病房外傳出聊天聲音，一女問：「爸爸，要不要吃這個」，豬哥亮則回：「好」，精神還算OK。
罹癌的豬哥亮住進台大醫院已超過2個月，據《蘋果日報》報導，今上午在他病房外聽見疑似豬哥亮與女兒的交談聲，女兒貼心問要不要進食，他則以有力聲調說好，交談聲持續了一陣子，令人放心不少。
此外，稍早豬哥亮病房外出現一段意外插曲，原先保持肅靜的同樓層突然出現一名離職看護大吵，引來不少病患、家屬圍觀，而豬哥亮的病房仍是大門深鎖，無人從裡面走出，最後警方出面勸離看護，才結束這場鬧劇。
而「姊姊」謝金燕神隱333天後，日前帶著大墨鏡、圓帽現身，為本月20日在紐約開唱宣傳，豬哥亮病情突傳變嚴重，姊姊經紀人球球說活動是一年前確定的，「即使心中萬般糾結都該依約履行承諾，相信老天會有最好的安排，母娘也會庇佑豬大哥！母娘慈悲。」
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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