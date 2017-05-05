龍崎牛埔掩埋場添變數 經濟部同意歐欣4度展延

牛埔鄉親拒收經濟部同意歐欣展延的這份母親節禮物，今天上午表達抗議。(曹婷婷攝)

龍崎牛埔鄉親拒絕掩埋場毒害，歐欣原本5月12日到期的核可設置，竟遭經濟部提早於3月10日同意再度展延2年，日前，反掩埋場進駐鄉親才發起「行腳參拜陳情」，然而，地方積極杯葛、市長賴清德也不准予蓋章設置同時，經濟部一紙公文，卻讓掩埋場又可能死灰復燃，里長陳永和今天怒撕展延公文書函，表達鄉親拒收這樣的母親節禮物。

陳永和砲打中央，他說，經濟部同意歐欣展延理由竟是「台南市政府尚未重新核發水土保持施工許可證，可能不及於106年5月屆期前完成設置」，歐欣不被市府認可的缺失濫為，竟成為經濟部再給歐欣2年展延的理由，他痛批，中央完全不跟地方溝供，逼南市府接受這件事，「換了位置就忘了理想，說好的謙卑呢？」

陳永和出示104年5月和106年3月兩份經濟部核可歐欣輔導設置有害事業廢棄物公文函，104年公文載明，歐欣應依據行政院和台南市政府意見，持續辦理與居民和民意代表的溝通，結果歐欣不但因違規事項被台南市政府開罰，也無法說服持反對意見鄉親，結果經濟部居然無條件在3月核給歐欣2年設置期，「經濟部把台南市政府和市民當白痴嗎？」

陳永和表示，經濟部在歐欣案的角色一直啟人疑竇，根據90年行政院核定的「全國事業廢棄物管制清理方案」，一般事業廢棄物處理是環保署協調工作，經濟部工業局則負責「國內有害事業廢棄物」處理，經濟部核給歐欣的公文函，刻意不提「有害」兩字，對於歐欣強調不做「有毒、有害」處理，也未置一詞。

他說，去年10月，歐欣發函給市府，承諾不收「有毒有害、和汞污泥」廢棄物，如歐欣不做「有害」事業廢棄物掩埋場，就已違反政策原意，也無關經濟部職責，經濟部如不說清楚，等於在和歐欣聯手欺騙鄉親和台南市政府。

陳永和並拿出「龍崎廠事業廢棄物綜合處理中心處理廢棄物種類表」佐證，他說內容幾乎全是毒性化學物質，還有歐欣承諾絕不收的汞，這可不是什麼一般事業廢棄物，他質疑經濟部到底知不知歐欣去年十月發文給市府的內容，如果知道不吭聲，今年三月還再核給兩年的設置期，就明顯是刻意護航。

陳永和強調，歐欣說要給地方300個工作機會，用這個做為和居民的「溝通」，實情是歐欣向經濟部說有300個人登記應徵，實際僅能提供70餘個工作，歐欣在地方的做為，要求經濟部查清楚，撤銷輔導設置核可文件，否則若有後遺症，帳會算經濟部頭上！

(中時)