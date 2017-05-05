家樂福555數字行銷 洗衣精5元

5月5日低敏洗衣精75ml，原價50元，限量特價5元。（家樂福提供）

5月6日藍白拖原價55元，限量特價5元。（家樂福提供）

家樂福在臉書粉絲專頁放上WTF戰隊影片，透過數位行銷趣味加分。（翻攝自臉書）

分享家樂福FB粉絲團555活動影片活動，可抽5萬5555元現金。（翻攝自臉書）

10年才遇到一次5月5日是星期五，家樂福大玩數字行銷，從5日至9日連續5天推出一系列「What The Five」超殺555活動，也在臉書粉絲專頁放上WTF戰隊影片，苦惱難以下手購物的男女，被5個蒙面俠公主抱到賣場搶優惠，透過數位行銷趣味加分。

家樂福WTF超級555活動，逢5就有好康，除了每日推出限時特賣超殺555促銷價，像是5元洗衣精、藍白拖、牙刷等超殺商品，還有超級划算的買一送一商品。另，好康卡會員編號有555的民眾還可免費獲法國馬賽肥皂。

家樂福各分店會在今天傍晚推出555派對，如555公分蛋糕分享、555公分西瓜試吃大會以及各種555主題活動；周末至家樂福大直店花555元，限時限量100名，有機會帶走高額獎金5萬5555元現金；分享家樂福FB粉絲團555活動影片活動，也可以抽5萬5555元現金。

(中時)