疑閃避機車 轎車衝撞圍牆釀火燒車

岡山區4日發生火燒車，幸駕駛和乘客均及時逃出。(翻攝畫面)

警消人員撲滅火勢，車子燒到只剩骨架。(翻攝畫面)

高市岡山區阿公店路昨(4)天下午發生火燒車意外，一輛轎車行經路口時，疑為了閃避機車不慎衝擊路牆，車輛起火燃燒，幸好駕駛和乘客共4人及時逃生，沒有釀成更大傷亡。肇事責任歸屬警消仍在調查中。

這起火燒車發生在昨天下午3時許，張姓駕駛載另3名親友行經阿公店路口時，疑為了閃避一輛機車，失控衝撞路邊圍牆，整台車起火燃燒，警消獲報出動岡山、彌陀分隊共3車7人前往搶救，火勢撲滅後，車子燒成只剩骨架，車上4人及時逃生，僅撞擊時受輕傷，送醫無大礙。

警方初步調查，張姓駕駛酒測值為零，車禍相關肇事責任，將進一步調閱監視器釐清。

(中時)