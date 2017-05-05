培育動畫人才 神奕科技捐百萬設備給嘉藥
動畫製作技術日新月異、製作分工也益趨細緻繁瑣，嘉南藥理大學資訊多媒體應用系致力培養專業人才，近年表現亮眼，日前獲神奕科技公司捐贈逾千套、市價百萬元動畫軟體設備，讓系上師生透過更專業設備、增進技能，銜接職場所需技術。
神奕科技公司經理邱麗仕指出，這套開發工具「Crazy Talk Animator」2D即時動畫軟體，由國人自行研發，一開始主打歐美市場，包括美國好萊塢、日本東映，以及大陸電視電影等特效動態腳本上，均被廣泛使用；台灣動畫市場正蓬勃發展，軟實力有目共睹，因此，在企業日益擴展之餘，本著回饋教育初衷，提供這套設備給學校，培養更多優秀的動畫技術人才。
邱經理說，因應12年國教新課綱資訊科技領域革新，加上教育部積極鼓勵各校發展自媒體，公司今年就已捐助此套設備給新竹縣、屏東縣所有國中小，以及其他縣市偏鄉弱勢生，同時也將致贈對象延伸至大專校院，讓大專生有機會運用此設備，進一步開發遊戲動畫和AR、VR等先進軟體。
嘉藥多媒體應用系主任林文彥表示，該系在2014年榮獲教育部第二期技職教育再造「互動科技技優人才培育計畫」近2千2百萬元的補助，今日再獲神奕公司高額設備助學，可謂如虎添翼，相信對強化學生實務技能或提升就業競爭力，將受益良多。
校長陳銘田欣慰地說，學校與業界夥伴透過捐助合作方式，讓學生獲得實務經驗累積，並得以迅速與職場無縫接軌，必有助於產學共榮發展；對於神奕科技公司高瞻遠矚，願意挹注資源栽培新生代的善舉，深表謝忱，也對多媒體應用系積極投入更新教學軟硬體的用心，表示極高肯定。
(中時)
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