菲利浦親王70年活動量超驚人 宣布退休後首現身展風趣

菲利浦親王和女王在宣布退休消息後首現身。(圖/美聯社)

菲利浦親王氣色極佳，一撇昨天媒體盛傳的死訊。(圖/美聯社)

英國皇室昨天投下了一顆震撼彈，那就是今年已經高齡96歲的王夫菲利浦親王(Prince Philip)將退休了，他將不再執行皇室的職務，其實他自擔任王夫70年以來活動量驚人，一共出席超過2萬2000個海內外活動，不過他至去年感冒後，身體健康狀況引人擔憂，這也被外界猜測是他宣布退休最主要的原因。而昨天一度被盛傳死訊的他，也在宣布消息後一小時首度現身出席活動，他氣色極佳，還在會上幽默自我解嘲將要自己退休的消息。

英國皇室昨天上午10點宣布了菲利浦親王退休的消息，表示他和女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)到今年8月前預定的行程將會如期出席，之後將不再接受任何活動的邀請，不過親王仍可以自由選擇出席活動。隨後他便和女王便出席一場在聖詹姆士宮皇家教堂舉辦的活動，鶴髮童顏的他氣色極佳，不改幽默風趣的談話風格，像是數學家艾提亞（Sir Michael Atiyah）對他說:「很難過聽到您要退休（stand down）」，沒想到他卻回：「我沒辦法再站太久（stand up ）」，逗樂現場眾人。

菲利浦親王和女王伊莉莎白二世已經結褵70載。(圖/美聯社)

其實菲立普親王在和女王結縭70年來，執行的皇室公務相當勤奮，公開出席的活動量超驚人，他個人出席的活動超過2萬2000個，發表超過5000次演說，也是近800個組織的贊助人或負責人。去年儘管他已經高齡95歲，出席的官方活動仍多達219場，比孫子威廉王子(Prince William)、哈利王子(Prince Harry)，以及孫媳凱特王妃(Kate Middleton)三人加起來還要多，而如今他的退休也預告著高齡的女王夫妻，將把皇室的任務逐漸交給孫子輩的成員來執行了。

(中時電子報)