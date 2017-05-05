菲利浦親王70年活動量超驚人 宣布退休後首現身展風趣
英國皇室昨天投下了一顆震撼彈，那就是今年已經高齡96歲的王夫菲利浦親王(Prince Philip)將退休了，他將不再執行皇室的職務，其實他自擔任王夫70年以來活動量驚人，一共出席超過2萬2000個海內外活動，不過他至去年感冒後，身體健康狀況引人擔憂，這也被外界猜測是他宣布退休最主要的原因。而昨天一度被盛傳死訊的他，也在宣布消息後一小時首度現身出席活動，他氣色極佳，還在會上幽默自我解嘲將要自己退休的消息。
英國皇室昨天上午10點宣布了菲利浦親王退休的消息，表示他和女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)到今年8月前預定的行程將會如期出席，之後將不再接受任何活動的邀請，不過親王仍可以自由選擇出席活動。隨後他便和女王便出席一場在聖詹姆士宮皇家教堂舉辦的活動，鶴髮童顏的他氣色極佳，不改幽默風趣的談話風格，像是數學家艾提亞（Sir Michael Atiyah）對他說:「很難過聽到您要退休（stand down）」，沒想到他卻回：「我沒辦法再站太久（stand up ）」，逗樂現場眾人。
其實菲立普親王在和女王結縭70年來，執行的皇室公務相當勤奮，公開出席的活動量超驚人，他個人出席的活動超過2萬2000個，發表超過5000次演說，也是近800個組織的贊助人或負責人。去年儘管他已經高齡95歲，出席的官方活動仍多達219場，比孫子威廉王子(Prince William)、哈利王子(Prince Harry)，以及孫媳凱特王妃(Kate Middleton)三人加起來還要多，而如今他的退休也預告著高齡的女王夫妻，將把皇室的任務逐漸交給孫子輩的成員來執行了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。