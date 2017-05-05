林奕含遭指妨害家庭 葉毓蘭怒駁：狼師是罪魁禍首

才女作家林奕含自殺身亡，引起全國關注。(翻攝自臉書)

才女作家林奕含自殺身亡，牽扯出曾遭補習班名師誘姦往事，林奕含之死被稱為「死諫」，引起全國關注。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書表示，完全無法認同有些評論說林奕含妨害家庭，且就算林奕含自己䧟入苦戀走不出來，「狼師」仍是罪魁禍首。

林奕含自殺身亡引起社會譁然，其父母發聲明指出，害死女兒的不是憂鬱症，而是多年前被補習班老師誘姦的夢魘。林奕含之死讓「補習班狼師」問題重新浮上檯面，補教界名師多半使用「藝名」開課，引發家長疑慮。

對此，葉毓蘭表示，從1997年性侵害犯罪防治法、1998年家庭暴力防治法、2002年兩性工作平等法、2004年性別平等教育法、2006年性騷擾防治法通過實行以後，她一直都擔任教育宣導、被害人協助保護、參與許多重大事件調查的工作，「20年來接觸過的房思琪無數，也見過太多『李國華』，有些事不能不吐為快！」

葉毓蘭說刑法二二七條規範的雖然是對16歲以下未成年人的性交，但是228條的假藉職權與機會為性交才是林奕含事件的關鍵所在。不管227、還是228，都在妨害性自主罪章，都是性侵害，也都是屬於非告訴乃論的重罪。

針對有些網友認為林奕含可能妨害家庭，葉毓蘭表示完全不能認同，「她是被害人，不管她對陳星當年是否有愛戀。」

葉毓蘭認為，作為老師的人，在那樣的場域裡，絕對是站在權力的高位，講的是自己最擅長的領域，佔盡有利位置，讓自己的學生仰之彌高，稍有不慎，涉世未深的學生當然很容易墜入。若因為林奕含的身心狀況，就歸責於她，這也不對。

葉毓蘭指出，這樣的事從一開始就不應該發生，尤其這位「名師」已經是個熟男，又是補習班包裝行銷的重點，對於學生，他就像韓劇中的宋仲基、孔劉，天天被洗腦的粉絲，每個都想當宋太太、孔夫人。

葉毓蘭直言，就算林奕含自己䧟入苦戀走不出來，「狼師」仍是罪魁禍首。「正如同教會的牧師、天主教的神父，他們所面對的更是脆弱、仰望、依賴自己的對象，可以乘虛而入嗎？」

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(中時電子報)