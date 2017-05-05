核三2號機歲修意外 確定520前回不來
台電核三廠2號機4月進入大修，上週三傳出疑似驅動軸與控制棒導管鬆脫，導致該導管遭撞擊變形，影響歲修進度，台電證實確定趕不上17日恢復併聯供電，也趕不上520前回歸。
台電方面表示，已經通知美國原廠派人更換備品，原廠下週會派人來台。台電發言人林德福指出，台電核三廠2號機意外確實讓520前所有機組歲修完成的目標跳票。
核三廠2號機的運載量約95萬瓩。目前台電網站預估5月下旬備轉容量率多在7％左右，電力燈號為代表供電吃緊的黃燈。林福德表示，核三廠2號機缺陣可能讓部分天數備轉容量率降至6％以下，燈號由黃轉橘，不過仍在控制範圍。
林福德表示，台電會持續透過需量競價，以及增加發電機組等方式，盡力維持今夏供電穩定。
經濟部長李世光昨（4）日受訪時也掛保證說，供電不會受到影響。李世光指出，今年是供電情勢最嚴峻的一年，台電早已安排歲修，以維持今夏供電穩定。
(工商)
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