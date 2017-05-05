帝寶劉媽媽之子俞昌哲被控肇逃 檢方不起訴

知名房市投資客「劉媽媽」劉月釵之子俞昌哲，去年被控駕駛保時捷肇事逃逸，遭林姓男子提告；台北地檢署調查後認為罪證不足，今天將俞昌哲不起訴。

在法務部擔任替代役的林男指控，去年11月7日下午5點半，林男下班騎車返家，行經北市金山南路一段與濟南路二段，左方突竄出白色保時捷，雙方發生碰撞，他連人帶車摔出去，對方僅下車，站在車旁對他揮手，隨即驅車離去。

今年2月，檢方首度傳喚兩造出庭，俞訊後請回，否認肇逃，表示林男當時沒事，還向他道歉，雙方各執一詞。

(中時)