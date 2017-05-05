小學生參與公益 當母親節禮物
瑪利亞基金會與高市教育局合辦「小學生公益行動競賽」，全國332所小學投遞618件公益行動參賽，5日上午，5000位熱血小學生齊聚高雄展覽館，把公益服務當成母親節禮物，並挑戰人體排出「熊IU」字樣，表達對母親的愛。
今天由公益大使高雄熊、瑪利亞基金會執行長陳美鈴、高市府副秘書長林英斌、教育局副局長黃盟惠現場見證，5000名參與公益活動的小學生們，在高雄展覽館挑戰排出「熊IU」人體馬賽克字樣，並大聲喊出「我愛媽媽！I Love You！」
這場「小學生公益行動競賽」共36件入圍，在洪蘭、郝廣才、余湘、齊柏林、須文蔚、黑幼龍、鍾雲如等重視兒童教育的專家評審下，選出前10強，新北市大成國小「來自喵星的你」鎖定動物保護、流浪貓TNR議題，獲全國第一。
高雄文府國小位處工業區，因校園周邊長年充滿粉塵、異味，去年12月10日全校發起「為好空氣而走」，小學生走上街頭爭一口好空氣，引發社區民眾力挺參與，遊行隊伍超過千人，這項活動也獲得公益行動競賽全國第二名殊榮。
第三名的嘉義縣阿里山國中小，偏鄉小校全班只有8人，包括6位鄒族原住民、2位漢人，他們從劈柴、生火、燒熱水、穴道按摩做起，彎腰為族中長老洗腳，並修剪腳指甲，以實際行動溫暖族人的心。
(中時)
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