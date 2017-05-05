網路買菜定點取貨 台南農會設立「菜市長」
台南市安南區農會日用品銷售部5日成立台南市第七處的「菜市長」取菜點，民眾透過網路下訂單，直接到取菜點拿取農民供貨，免運費又無中盤商剝削，這項小確幸服務2年前起在民治行政中心推出，原只限於公務員取貨，大受好評後逐步推廣供市民訂購。
民眾到菜市場買菜，是經過農民賣給中盤商，再賣到市場的貨品，中間有菜販剝削，網路興起後，開始有農民開始自營網站，但每個農民賣的農產品種類單一，民眾也擔心品質安全無保障。
台南市農業局2015年起，先在民治行政中心對內試辦「菜市長」計畫，設立臉書粉絲團與line群組，找農民加入供貨，市府公務員可進入網站內選擇菜色，再前往新營設置的取菜點取菜。
因為大受好評，兩年內推廣至7處取菜點。包括民治、永華行政中心地下一樓各設一處「菜市長」，南科管理局、南科社區中心共兩處，永康大成長城設立一處、東區林森路台南市農會超市一處、安南區的台南地區農會日用品銷售部一處，並擴大接受市民網購。
這項計畫好處是有官方介入，不只保障農產品質，農民只需將農產品送到定點，官方可幫忙運送至七個取菜點，民眾前往取菜，有別於網購農產品，可免去運費開銷。
所有農產品由農民自訂價格，少了中盤商剝削，並會舉辦活動讓農民與消費者面對面，回答消費者疑問。
(中時)
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