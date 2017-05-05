議員批民調墊底 涂醒哲拿劉政鴻擋箭
嘉義市政府一級主管身兼數職，加工時不加薪，議員鄭光宏今天以民調墊底四連霸，質疑
市長涂醒哲的用人哲學頻頻惹議。涂醒哲酸前苗栗縣長劉政鴻「把錢花光光，才得到民調連年第一名」，不值得學習。
鄭光宏議員表示，去年5月遠見雜誌、9月天下雜誌市政滿意度調查、去年底TVBS電視台民調，今年4月新出爐的《周刊王》民調，涂醒哲市長一路墊底，民調最後一名「四連霸」，堪稱台灣民主發展史唯一拿到最多次民調最後一名的市長，作為民代他感到非常無奈，作為市民他深感憤怒。
鄭光宏表示，涂市長搞不定市府人事，穩定不了軍心，一、二級主管頻頻異動，連議員都搞不清楚找誰洽公，建議市長加強領導統馭，建議市長優先「穩定市府人事」，讓市府團隊與你腳步同步，做出政績，才有助於一路墊底的民調提升。
鄭光宏指出，前秘書長徐寶璋曾兼代財政處長、稅務局長、選委會主委，參議林建宏先後兼任都發處長、稅務局長，現任秘書長賴明煌陸續兼都發處長、建設處長，參議林建宏代理稅務局長，行政處長陳寶東曾兼企劃處長，現兼任市長市長辦公室主任，官員身兼數職，工時加長，沒加薪，市府是「血汗政府」嗎？
涂醒哲表示，身在公門好修行。賴明煌答詢「甘願做甘願受」。社會處長張元厚表示，公務員不適用勞基法，但做事要有「使命感」。
涂醒哲表示，議員可以針對政策檢討，但對於市長的人事權質詢，是診斷錯誤，市府人事是越換越好，推動組織修編正是為了要進用好人才。
(中時)
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