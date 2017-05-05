愛買年中慶加碼8重送 買冷氣滿額送頂級渡假飯店住宿券

愛買史上最強年中慶母親節加碼8重送，全館滿2000享9折折扣現金券。（愛買提供）

飛利浦廚神料理機 HR7629，原價3980元、特價2280元。（愛買提供）

愛買趁母親節將至，16日前推出史上最強年中慶，母親節加碼8重送，全館滿2000享9折折扣現金券，多功能家電、營養品滿千送百，買冷氣加碼滿額送頂級渡假飯店住宿券，好康超多。

這次的8重優惠，前4重包括9日前全館單筆結帳金額滿2000元享9折現金抵用券 + 50元美商街美食抵用券；刷遠銀、花旗、匯豐、華南等8家指定銀行信用卡，單筆結帳金額滿2000元再送100元現金抵用券；買大家電刷遠銀、花旗、匯豐、華南等7家指定銀行信用卡，單筆結帳金額滿5000元再送200元現金抵用券；9日前全館家電單筆結帳金額滿5000元送500元家電現金抵用券。

後4重則是10至16日冷氣單筆結帳金額滿5000元現折500元家電現金抵用券，買任一冷氣商品送電影招待券2張、單筆金額達5萬元以上送漢來海鮮餐廳下午茶券2張、單筆金額達10萬以上送頂級渡假飯店住宿券1張；鍋具商品單筆結帳金額滿1000元送100元現金抵用券；保鮮盒商品單筆結帳金額滿600元送60元現金抵用券；16日前憑HappyGo點數可以31折起換購膳魔師與Glasslock商品。

根據愛買觀察，母親節檔期營養品、按摩商品銷量較平時暴增2倍以上，顯示健康商機不受景氣影響，因此祭出白蘭氏全系列或老協珍DM商品滿1500送150元現金抵用券；TANITA、Comefree系列滿3000現折300等品牌優惠。

再推出補品送禮首選白蘭氏雞精、能針對不同需求補充營養的亞培成人營養品、長者保養關節必喝的天地合補葡萄糖胺飲、能隨時監控身體數值的TANITA七合一體脂計等母親節人氣商品，獨家祭出買桂格養氣人蔘雞精18瓶組、桂格養氣人蔘蜆精15瓶組加送HappyGo點數20點，買兩盒送威秀影城電影票。

另，去年母親節多功能家電銷量增5成，顯示多功能、省時省力的家電款式已成為趨勢，今年推出上千款廚房家電、大小家電與3C商品，主打Mdovia R64掃地機器人下殺39折、Panasonic 15L蒸氣烘烤爐現降1000元加送多功能料理盤、飛利浦廚神料理機下殺57折、小太陽7合1點心鬆餅機37折等多功能家電款式。

此外，鍋具每到母親節同樣熱銷，去年賣出2萬個以上，今年美國60年美亞鍋具買就送尼龍湯匙、滿1588元送尼龍煎魚鏟；買鍋寶鍋具滿1500元送磨刀器；買愛仕達鍋具滿1500元送刀板三件組、滿2500元送愛仕達湯鍋一個；買膳魔師BEKA、THERMOcafe系列商品單筆滿990抽市價2萬6900元的dyson無扇葉電風扇、市價1萬4600元的dyson無扇葉吹風機、膳魔師廚房用品等好禮。

(中時)