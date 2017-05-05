首次試飛 陸自製C919客機成功從浦東起飛

大陸自製的C919客機，即將於今日下午2點正式從浦東機場試飛。（圖/新華社）

據大陸NEWS24頻道直播顯示，C919客機於下午2點從上海浦東機場第4跑道，正式起飛成功。飛機上共有五名試飛員，包括1名機長、1名副駕駛、1名觀察員與2名工程師。

據大陸澎湃新聞報導，本於今日上午進行試飛，但因上海地區的天氣和風向因素，被迫延後至下午2點。由中國商飛公司自行研發製造的C919客機，將於今日下午2點於上海浦東機場進行首次試飛。為了這次試飛，大陸官方昨日已發出通知，降低浦東機場國內線的起降班次，清出跑道優先讓C919客機進行試飛。已完成多項測試的C919客機，若能順利完成試飛，將能讓大陸自製商用客機的能力再大大往前踏出一步。

停泊在上海浦東機場第4跑道準備的C919客機。（圖/美聯社）

駛出機棚的C919客機。（圖/美聯社）

Live正在直播：翱翔藍天 國產大飛機C919首飛特別報導

由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。

(中時電子報)