被顏寬恒告誹謗 陳世凱要顏公開對前瞻表態

台中市議員陳世凱呼籲立委顏寬恒，好好進修公民課程，培養自己的公民素養。（盧金足攝）

國民黨立委顏寬恒遭人竄改照片，抹黑原意，今天（5日）到台中地檢署控告民進黨市議員陳世凱未經查證引用圖片已涉嫌誹謗。對此，陳世凱回應強調，臉書貼文是對公共政策討論，還向顏寬恒喊話要求公開表態，對前瞻基礎建設計畫的態度，反對就反對、支持就支持，勇敢對支持你的選民負責。

顏寬恒今天按鈴控告陳世凱，指陳在臉書公開轉貼不實圖文已涉違法誹謗，陳世凱回應質疑，顏寬恒也許對民主政治的常態不清楚，「是對民主不了解，才恫嚇告人，建議顏委員重修民主、公民課！」

陳世凱說，顏寬恒反對前瞻基礎建設計畫是事實，前瞻基礎建設計畫行政院核定本，明白記載，包括台鐵成功追分段鐵路雙軌化計畫、台中鐵路山海線計畫第一階段(大甲-追分、大慶-烏日)暨第二階段彩虹線系統型式選擇評估、台中捷運藍線(沙鹿火車站至台中火車站)。

陳世凱表示，顏寬恒不管是在新聞畫面或是個人臉書發表的言論，都明確表達反對前瞻基礎建設計畫，「所以顏先生反對台中鐵路軌道建設也是事實」，在網路上流傳、轉載的圖片內容亦是事實。

他說，顏寬恒今天在提告內容中，表示過往努力爭取台中建設，但在立院表現卻是盲從黨意，高舉反對手牌，以實際行動阻擋前瞻基礎建設計畫，台中軌道建設就是前瞻基礎建設其中一環，明顯言行不一，嘴巴說支持，卻用行動反對，「

到底是反對或支持，勇敢說楚」。

陳世凱說，顏寬恒開創台灣首例，採取控告行為恫嚇公共議題的討論，他身為立法委員本應有容納批評的雅量，圖片所涉及討論的事項為台中重大公共建設議題，在民主國家中，公共政策本可供全民自由討論，乃是常態，「呼籲顏先生應好好進修公民課程，培養自己的公民素養」。

(中時)