孩子常揉眼瞇眼 當心眼睛出問題
孩子走路常跌倒、揉眼瞇眼，很有可能是視力出問題！一名3歲的孩童，走路常常跌倒，媽媽原先不以為意，認為孩子長大自然就會好，但最近卻發現孩子總是瞇著眼看卡通，趕緊到去醫院檢查，遭醫師警告再不治療恐變「弱視」。醫師提醒，6歲以前是弱視的黃金治療期，家長務必時常注意孩子眼睛健康。
新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，弱視是「視覺系統發育不全、不良」，造成「視力不良」的情形，眼睛在這種「無痛的失明」過程中，逐漸喪失擁有正常視力的機會，一旦陷入最壞情況，便無法用任何矯正方式來彌補挽救。例如一名確診弱視、矯正後視力僅0.7的13歲孩子，未來無論是戴眼鏡、進行手術，視力皆無法超過0.7，但若在6歲前就及時治療，便有可能將視力控制到較佳的1.0。
統計顯示，弱視的自然發生率為「看起來似乎不算高」的3~5％，但若反應在實際生活上，即代表在在一個20~40名孩子的班級中，便有1~2人有弱視情形，比率並不算低。
陳瑩山說，當孩子到了2歲半前後，懂得用手比上、下、左、右，此時便可帶往眼科進行眼睛檢查，尤其對於頻繁揉眼睛、瞇眼歪頭看東西、常跌倒的孩子，更應及時帶往檢查治療，避免錯過黃金治療期。
由於在治療弱視時，醫師常會將孩子偏愛、視力較佳的那隻眼睛，用眼罩或護眼貼布遮起來，強迫孩童使用弱視的那隻眼，使得部分已經上幼稚園或小學的孩子，被同學取笑為獨眼龍。董氏基金會心理衛生組主任葉雅馨表示，家長絕對不要露出「自責」的眼神，否則只會更讓孩子覺得「自己和別人不一樣」，而是多和孩子溝通、解釋戴眼罩的原因，或一起玩自拍等，讓孩子能堅持下去、不擅自拆除眼罩而影響療效。
(中時)
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