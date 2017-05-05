廣州捐血率占陸第二 擬推團體捐血
昨日廣州市血液中心的獻血車開進海珠區生物島的生物科技企業，約有200名科研人員參與捐血，多數都非第一次捐血，甚至有人一捐就是12年獻血17次、6.4公升。
廣州市血液中心副主任汪傳喜表示，去年，廣州捐血人數達37萬人次、捐血總量超53萬單位、全血107噸，而血小板也有6.5萬治療劑量，在全國所有城市中排名第二。同時，廣州市的捐血率也為大陸最高，已達到發達國家捐血標準。
雖然廣州的獻血量排名大陸第二，但用血量仍處緊張情勢。汪傳喜說：「由於廣州醫療資源集中，許多外地、外省病人到廣州求醫，使得各醫院用血需求不斷加大。」並補充，血小板的需求量更占全省的2/3，每天至少1000人的獻血才能維持血液供應穩定。
以往廣州血液來源，主要是街頭捐血，比例占約7成。但由於人流量、氣候等因素，常導致捐血量不穩定。汪傳喜舉例，廣州市街捐人數平均為1300人次，但天氣不好的情況，人數就會減少，曾有低於1千人的狀況。
對於捐血量不足，汪傳喜也表示，未來血液中心將大力開拓類似金域等這樣的單位、高校的團體捐血。因為團體捐血更穩定、更安全，組織成本更小，效率更高。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。