廣州捐血率占陸第二 擬推團體捐血

昨日廣州市血液中心的獻血車開進海珠區生物島的生物科技企業，約有200名科研人員參與捐血，多數都非第一次捐血，甚至有人一捐就是12年獻血17次、6.4公升。

廣州市血液中心副主任汪傳喜表示，去年，廣州捐血人數達37萬人次、捐血總量超53萬單位、全血107噸，而血小板也有6.5萬治療劑量，在全國所有城市中排名第二。同時，廣州市的捐血率也為大陸最高，已達到發達國家捐血標準。

雖然廣州的獻血量排名大陸第二，但用血量仍處緊張情勢。汪傳喜說：「由於廣州醫療資源集中，許多外地、外省病人到廣州求醫，使得各醫院用血需求不斷加大。」並補充，血小板的需求量更占全省的2/3，每天至少1000人的獻血才能維持血液供應穩定。

以往廣州血液來源，主要是街頭捐血，比例占約7成。但由於人流量、氣候等因素，常導致捐血量不穩定。汪傳喜舉例，廣州市街捐人數平均為1300人次，但天氣不好的情況，人數就會減少，曾有低於1千人的狀況。

對於捐血量不足，汪傳喜也表示，未來血液中心將大力開拓類似金域等這樣的單位、高校的團體捐血。因為團體捐血更穩定、更安全，組織成本更小，效率更高。

(旺報)