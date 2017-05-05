防狼師 宜縣教育處：業者先自主管理 若提供不實資料將提告

年輕女作家林奕含因擺脫不了學生時代曾遭補習班老師誘姦的陰影，走上自殺一途，引起各方高度重視，宜蘭縣教育處長簡菲莉表示，因稽查人力不足，現階段仍以要求業者自主管理為主，但如果業者刻意隱瞞提供不實資訊，除了可取消營業執照，並主動提出法律訴訟，教育處也將在月底前提出因應方案。

宜蘭縣議員邱嘉進、江碧華今天在縣議會中，分別質詢縣府教育處如何看待補教業有狼師及縣府將如何因應及防範？邱嘉進說，補教界出現不肖老師，對學生做出如此惡質、天理難容的行為，身為教育主管機關，一定要對補習班老師業者、有一套控管機制，同時也應該要有一套輔導方式，萬一發生類似情形，能讓弱勢學生及家長，有個立即且適當的協助管道。

此外，縣議員江碧華也質疑，縣府說會進行稽查，但教育處只有7名稽查人力，宜蘭縣卻有300多家的立案補習班（含幼兒園），如此少的人力足以應付龐大的稽查工作嗎？

教育處長簡菲莉表示，有關補習班老師任用，在身份過濾上確實有漏洞，這起事件是很重要的教材，也絕對不應該再發生同樣的憾事，教育處會有積極作為。縣府除了持續對補教業者做不定期稽查，只要發現聘用的老師有問題，就會要求業者解聘，如果有問題的老師本身就是補習班負責人，則會立刻取消執照。

簡菲莉還說，因為縣府稽查人力不足，現階段仍將以要求業者自主管理為主，例如要求所聘任的老師提供「良民證」等，如果業者刻意隱瞞、提供不實資料，教育處將會主動提出法律訴訟；此外，教育處也將會在縣議會進行縣長總質詢之前，提出一套措施，防止類似事情的發生。

(中時)