劉樂妍煩惱1天1夜 發490字「原來我不是台灣人」

劉樂妍先前因「遼寧艦護台說」聲名大噪。（圖／中時資料照片）

劉樂妍陳述自己非台灣人，是台北市人。（圖／翻攝自劉樂妍臉書）

劉樂妍與網友對話。（圖／翻攝自劉樂妍臉書）

擁有G CUP好身材的女星劉樂妍近年來將事業重心移往大陸，先前因「遼寧艦護台說」聲名大噪，3日她在臉書以490字分享「原來我不是台灣人」，透露最近因思考自身定位困擾了一天一夜，依據憲法，台北市是直轄市，地位等同台灣省，而「台灣從來都只是中國的一個省，台灣省政府在南投。」因此劉樂妍表示：「我是台北市人，我不是台灣省人。」

劉樂妍說，最近北京與天津的朋友跟她說他們不屬於河北省，使劉樂妍轉而思考為何她會覺得她屬於台灣省？她知道台北是直轄市，經過多年教育洗腦，劉樂妍以為自己是屬台灣台北，才以為友人應屬河北天津、河北北京，然而「台北市從來就不是首都，因為台灣從來就不是一個國家，按照憲法，台北市只不過是個直轄市。台北市是直轄市，它的地位＝台灣省。」而台灣省政府在南投。

因此，劉樂妍說：「以後不要叫我台灣人，我不承認。按照『憲法』規定，我是『台北市人』。」更強調：「『台灣台北』這句話，根本就是有問題的！如果你以為台北市屬於台灣，等於間接是承認了台灣是一個國家，台獨二十年洗腦真的成功了，好可怕！」、「我不承認台灣是一個國家，台灣只是一個省」。

劉樂妍臉書全文：

原來我不是台灣人。

我是台北人！

因為台北市是直轄市。所以台北市不屬於台灣省。

請叫我台北市人。

台灣省的省會在南投。

多謝天津和北京的朋友告訴我，他不屬於河北省。害我反回去思考為什麼那我會去以為我屬於台灣省？

我一直知道台北市是直轄市，在我的觀念，我認為台灣是一個省。但是這麼多年來教育的洗腦，民進黨一直忽悠我們。台灣的首都是台北。我都是台灣台北了。那他們一定也是河北天津、河北北京。

台北市從來就不是首都，因為台灣從來就不是一個國家，按照憲法，台北市只不過是個直轄市。台北市是直轄市，它的地位＝台灣省。

台灣從來都只是中國的一個省，台灣省政府在南投。

我是台北市人，我不是台灣省人。

以後不要叫我台灣人，我不承認。按照「憲法」規定，我是「台北市」人。

原來民進黨根本沒廢省也沒修憲，卻滿城風雨的讓全台灣島人民都以為改好了

「台灣台北」這句話，根本就是有問題的！如果你以為台北市屬於台灣，等於間接是承認了台灣是一個國家，台獨二十年洗腦真的成功了，好可怕！

我不承認台灣是一個國家，台灣只是一個省。所以我不是台灣人，我是台北市人。

這個自我認同問題，已經困擾我一天一夜了。

我今天長知識了，你也長知識了嗎？

(中時電子報)