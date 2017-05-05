全球化新變局 呂慶龍立志中學談青年競爭力

講座吸引學生參與，座無虛席。（立志中學提供）

講座吸引學生參與，座無虛席。（立志中學提供）

前駐法代表呂慶龍大使，受邀到立志中學講座，演講主題為「『面對全球化新變局，試談現代青年競爭力』挑戰與機會－以感恩的心從分享外交專業行銷台灣經驗談起。」整場演講笑聲不斷、掌聲雷動，現場近1200名立志學生的熱情也讓呂大使非常感動，在結束演講前還特別跟聽講的學生們說：「我今天下午選擇到高雄立志中學來，是正確的決定」。

呂慶龍大使退休前先後擔任過多項政府職務，駐海地擔任大使、外交部新聞文化司司長兼發言人及主任秘書…等。期間曾三度駐法共14年，推動臺法關係受肯定，獲頒兩個法國城市的榮譽公民。巴黎東郊碧西聖喬治市市長洪多決定選擇市圖書館所坐落的道路，命名為「呂慶龍巷」，這是法國第一條以華人名字命名的巷道，可說是台灣之光。

呂大使曾在法國一次的演講中，脫口說「French kiss made in Taiwan」，不僅讓全場爆笑如雷，更被當地媒體選為該年的年度十大新聞佳句。

立志中學這次邀請呂大使到校講座，除了安排資訊科的軍儀隊列隊迎賓外，共計有近1200名學生參與聽講，還有許多想要參與的班級，因為空間考量而不能安排到。

在講座中，呂大使分享他多年來在國外的所見所得，以及如何積極爭取機會行銷臺灣的方法，演講的內容生動有趣又幽默，讓聽講的學生聽得如癡如醉，笑聲及掌聲間續不斷；且在聽完演講後，都對呂大使非常欽佩。

講座結束前，呂大使還親切地與在場學生互動，讓同學提問；結束後更有許多同學簇擁，想要向呂大使請教、與呂大使合照及握手。立志國中部二年級學生林宗翰說：「雖然自己年紀還小，但聽過這場演講後，更明確能感受把握機會，發現自己的重要性，很感動能聽到這樣的演講，也很感謝呂大使為了台灣所做的努力，期許自己未來也能跟呂大使一樣，能夠為這個國家，做出貢獻」。

立志中學校長江澈表示，呂大使豐富的人生經驗，幽默的演講，讓學生對於國際視野，及臺灣在外交上的努力，都有更多的認知，也了解「只要有機會，就要能全力掌握」。

立志中學近年來積極培育學生的八大核心能力，其中人際及輔導能力，也強調了學生國際視野的開展。副校長江山定表示，未來還希望能邀請更多的名人來學校開講，讓學生透過這樣的講座分享，學習與成長。

(中時)