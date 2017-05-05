近悅遠來！廣州創新思維服務外國人
廣州市越秀區來穗人員服務管理局（以下簡稱，管理局）創新思維，以購買服務的方式扎實推進來穗外國人融合服務，説明他們更好的認識、瞭解、融入廣州，增進中外鄰里的溝通交流。
管理局以製作《越秀歡迎你》宣傳片，向外國人宣傳政務程式、歷史文化和生活資訊。此外，也替外國朋友開設融合課堂，讓外國人於此學中文、住宿登記、居留證件和簽證延期的辦理流程等等。
另外，管理局也舉辦社區活動，幫助外國人於廣州結交好友，例如組建登峰中外青少年足球隊，定期舉辦足球友誼賽，鼓勵中外青少年以「球」會友，向社會傳遞尊重、團結、包容和友善的理念。
(旺報)
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