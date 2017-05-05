調查：22％家庭家事媽媽一肩扛 最討厭就是它

潔客幫母親節調查：四分之一媽媽最愛母親節禮物竟是「一天不當媽」！僅26%兒女參與家事。(圖／潔客幫提供)

你是否在煩惱，母親節禮物該送什麼好？根據台灣網路清潔平台潔客幫，針對媽媽會員進行問卷調查，發現媽媽最討厭家事排行榜，居家清潔排第一，平均每週花在家事的時間最多落在4-6個小時，而且只有26%的小孩會參與做家事。還有高達四分之一的媽媽會員的母親節心願，竟然是「一天不當媽」。媽媽多年來的辛勞，可見一斑。

目前潔客幫會員中，媽媽的比例高達42%。根據潔客幫的母親節調查，媽媽最討厭的家事排行榜，居家清潔佔第一位，有26%的媽媽最討厭，其次依序為洗衣曬衣（22%）、煮飯（19%）、洗碗（11%）、家庭採買（9%）、收納整理（7%）、倒垃圾（6%）；在家事分配上，只有26%家庭的小孩會參與做家事，52%由爸爸媽媽共同分擔，22%家庭則讓媽媽一肩挑起；大多媽媽都需要兼顧工作與家庭的角色，調查中職業婦女佔59%、賺錢不負責家務的媽媽佔24%、全職家管只佔17%；但是在忙碌工作之餘，媽媽平均每週花在家事的時間，最多落在4-6小時（36%），相當於一整個半天，其次為2-4小時（26%）、0-2小時（22%）、6小時以上（16%）。也因此，媽媽最想要的禮物，有31%最想要一趟「旅遊」、25%想「一天不當媽媽」、16%想要「手作卡片或禮物」，一般認為較受歡迎的母親節禮物，如流行美妝（7%）、大餐（6%）、家電3C（6%）反而敬陪末座！

針對媽媽會員的需求，潔客幫在母親節前推出限量800份的「媽咪の名牌包」優惠，內含實體家事禮物卡，能讓潔客幫全台300位專業清潔達人到府幫媽媽解決家事清潔的煩惱！此外，為了鼓勵子女分擔家事，潔客幫也在母親節前夕5月12日（五）舉辦「家事小達人」親子體驗營，讓3-8歲孩童，透過簡單的遊戲與實作，在玩樂中培養做家事的觀念與習慣，最後還頒發「家事小達人」證書與贈送家事小圍裙，讓孩子從小培養小孩分擔家務的觀念！

(中時電子報)