毒販有創意 成員綽號、暗號都是蔬果
綽號「鳳梨」的44歲黃姓藥頭有毒品卻沒客源，搭上有客源、綽號「豬公」的43歲黃男共組販毒集團，為躲避警追緝，還找上染有毒癮綽號「冬瓜」的吳姓父子檔，用毒品折抵房租，藏匿其住處，藥腳則以買水果、蔥頭為交易暗號；高市刑大日前突襲逮捕黃男等4人，全案依毒品罪送辦。
高市刑大偵8隊指出，黃男長期在林園、大寮一帶販毒，為讓毒品生意興旺，自取好運旺旺的「鳳梨」綽號，不過，黃男空有毒品貨源，卻沒有藥腳等客源，於是與另名黃男搭上線，共同開拓客源；警調查說，他們以蔥頭、大蒜、水果等暗語交易，毒品1包500至2000元，可宅配到府。
警追查發現，黃男今年3月間曾遭林園警方攔查時逃脫，他害怕又被警逮獲，躲藏在55歲、36歲吳姓父子家，還提供海洛因施打折抵房租；警方蒐證掌握，父子載黃外出販毒，他們將毒品分裝成大小包，再以蔬菜、水果等暗號交易。
警方日前趁清晨時機突襲吳男住處，破門攻入之際，大夥仍睡眼惺忪，黃男也剛起床盥洗，嚇到不知所措，共查扣84包重77.26公克毒品，以及骷髏頭造型的吸食器、電子磅秤及4萬多元贓款；吳姓父子否認販毒，辯稱只是讓「鳳梨」搭便車，不知他在販毒。
「鳳梨」、「豬公」等2名藥頭訊問時，均一概否認販毒，但檢認為這是推諉、脫罪之詞，向法院聲請羈押獲准，警方將擴大追查毒品源頭。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。