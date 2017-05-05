毒販有創意 成員綽號、暗號都是蔬果

黃男長期在林園、大寮一帶販毒，為讓毒品生意興旺，自取好運旺旺的「鳳梨」綽號。(劉宥廷翻攝)

警共查扣84包重77.26公克毒品，以及骷髏頭造型的吸食器、電子磅秤及4萬多元贓款。(劉宥廷翻攝)

綽號「鳳梨」的44歲黃姓藥頭有毒品卻沒客源，搭上有客源、綽號「豬公」的43歲黃男共組販毒集團，為躲避警追緝，還找上染有毒癮綽號「冬瓜」的吳姓父子檔，用毒品折抵房租，藏匿其住處，藥腳則以買水果、蔥頭為交易暗號；高市刑大日前突襲逮捕黃男等4人，全案依毒品罪送辦。

高市刑大偵8隊指出，黃男長期在林園、大寮一帶販毒，為讓毒品生意興旺，自取好運旺旺的「鳳梨」綽號，不過，黃男空有毒品貨源，卻沒有藥腳等客源，於是與另名黃男搭上線，共同開拓客源；警調查說，他們以蔥頭、大蒜、水果等暗語交易，毒品1包500至2000元，可宅配到府。

警追查發現，黃男今年3月間曾遭林園警方攔查時逃脫，他害怕又被警逮獲，躲藏在55歲、36歲吳姓父子家，還提供海洛因施打折抵房租；警方蒐證掌握，父子載黃外出販毒，他們將毒品分裝成大小包，再以蔬菜、水果等暗號交易。

警方日前趁清晨時機突襲吳男住處，破門攻入之際，大夥仍睡眼惺忪，黃男也剛起床盥洗，嚇到不知所措，共查扣84包重77.26公克毒品，以及骷髏頭造型的吸食器、電子磅秤及4萬多元贓款；吳姓父子否認販毒，辯稱只是讓「鳳梨」搭便車，不知他在販毒。

「鳳梨」、「豬公」等2名藥頭訊問時，均一概否認販毒，但檢認為這是推諉、脫罪之詞，向法院聲請羈押獲准，警方將擴大追查毒品源頭。

(中時)