美似韓劇場景 免出國 雙北河濱連綿「白色花毯」
不用出國，雙北河濱也能看到韓劇經典場景！春遊雙北，可見五彩繽紛花朵綻放，從台北市民到基隆河系的河濱公園草地，或是新北板橋光復橋、二重疏洪道等處，近來都可見壯觀朵朵小白花花海綻開，野生的白花三葉草綿延成一大片白色花毯，映照遠方高聳的台北101大樓、新北市大橋等建築物與河岸風情，成為雙北春季最吸睛的城市風光之一。
每年的4到5月期間，雙北河濱公園可見朵朵白花三葉草盛開，白色小花球爭相團簇綻放，宛如為河濱草地舖上一大片白色花毯，從迎風、大佳、迎風、美堤、彩虹和成美左右岸河濱公園都可見其蹤影，常可看到小蜜蜂在花叢間穿梭採蜜。
這般春意盎然的景緻，也被形容猶如韓劇「鬼怪」中蕎麥花田拍攝場景，不用出國也能欣賞到韓劇般的浪漫場景，適合全家大小遊玩、野餐，一同遠離喧囂的都市；另外，也提醒民眾留意腳步，盡量不要干擾到蜜蜂採蜜。
(中時電子報)
關鍵字：台北河濱花海
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