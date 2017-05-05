美似韓劇場景 免出國 雙北河濱連綿「白色花毯」

每年的4月到5月期間，是野生白花三葉草盛開花期，可在台北河濱公園草地發現大批小白花球盛開風景。(圖/北市工務局)

白花三葉草是優良的蜜源植物，常可看到小蜜蜂在花叢間穿梭採蜜。(圖/北市工務局)

不用出國，雙北河濱也能看到韓劇經典場景！春遊雙北，可見五彩繽紛花朵綻放，從台北市民到基隆河系的河濱公園草地，或是新北板橋光復橋、二重疏洪道等處，近來都可見壯觀朵朵小白花花海綻開，野生的白花三葉草綿延成一大片白色花毯，映照遠方高聳的台北101大樓、新北市大橋等建築物與河岸風情，成為雙北春季最吸睛的城市風光之一。

每年的4到5月期間，雙北河濱公園可見朵朵白花三葉草盛開，白色小花球爭相團簇綻放，宛如為河濱草地舖上一大片白色花毯，從迎風、大佳、迎風、美堤、彩虹和成美左右岸河濱公園都可見其蹤影，常可看到小蜜蜂在花叢間穿梭採蜜。

熱播韓劇「鬼怪」劇中多次出現搖曳點點白花的蕎麥田，是鬼怪常來駐足沉思的療癒後花園；現在不用出國，到台北市基隆河沿線河濱公園，就能欣賞到這猶如迷你版的蕎麥花田。(圖/北市工務局)

Lidia Wei（@lidia_wei）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 29 1:29上午 PDT 張貼

Wanshan Lin（@profliwasa）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 3:31上午 PDT 張貼

Lü❤️（@koaladeer0814）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 26 3:01上午 PDT 張貼

這般春意盎然的景緻，也被形容猶如韓劇「鬼怪」中蕎麥花田拍攝場景，不用出國也能欣賞到韓劇般的浪漫場景，適合全家大小遊玩、野餐，一同遠離喧囂的都市；另外，也提醒民眾留意腳步，盡量不要干擾到蜜蜂採蜜。

(中時電子報)