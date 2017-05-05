高雄自小客車夜間疑行駛過快 追撞機車釀一死
今(5)天凌晨一點多，一名吳姓男子駕駛自小客車沿高雄市仁武區鳳仁路南往北楠梓方向行駛，在鳳仁路26之6號時追撞上一輛同向行駛的輕型機車，造成機車騎士63歲趙姓男子，因撞擊力太大，當場死亡。
警方表示，針對車禍2人進行酒測並無酒精反應，研判是夜間道路駕駛人少、自小客車車速過快撞上機車，趙男頭戴工作帽被撞飛，頭顱受重傷，當場不治，送往榮總醫院急救無效，宣告死亡。
另吳姓男子自小客車車頭被撞毀，身體多處挫傷被送往長庚醫院治療，沒有生命危險，警方將待他恢復神智後再做筆錄，以釐清整件車禍的狀況。
(中時)
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