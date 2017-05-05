張景森臉書談前瞻 批朱立倫諷國民黨團

政務委員張景森。（報系資料照 方濬哲攝）

行政院政務委員張景森今（5）日在臉書發文表示，「今天，連朱立倫市長，之前行政院邀他都不肯來開會，今天都能擺下身段，去拜會交通部，下周還要找市籍立委一起來積極爭取前瞻建設預算。這是一個好的開始，今後不分黨派，一起來拚建設。」

張景森說，立法院國民黨團似乎只會反射動作。但，不斷杯葛前瞻建設條例，符合人民的期待嗎？「我的觀察：這並不符合人民期待。」

他表示，行政院通過前瞻建設條例之後，不斷有非執政黨的縣市首長，前來溝通前瞻建設計劃的內容。「本人4月中下旬曾分別會見連江劉增應縣長、台東黃健庭縣長、苗栗徐耀昌縣長，昨天才接待接花蓮傅崐萁縣長，研商如何推動花蓮的建設。最近還會見金門陳福海縣長，並將應邀近期到台東、花蓮去參訪。」

張景森說，這些縣市首長對計劃內容多少有意見，但都支持政府推動國家前瞻建設計劃，沒人有黨派立場。報載新竹邱鏡淳縣長甚至於把推動前瞻建設計劃列為施政主軸之一，說「一毛錢都不能少」。

張景森說，「如果這些縣市首長代表地方人民的話，我想人民期待國家大力推動建設。衷心期待立法院國民黨團快醒來，趕快通過特別條例，未來嚴審特別預算，可能比較符合人民的期待吧？」

(中時)