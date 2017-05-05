【一封康寫給熙的情書 】 蔡康永感性告白惹哭網友
蔡康永與小S主持《康熙來了》將近12年，但在2015年接續閃電請辭，為演藝圈投下震撼彈，也讓粉絲不捨紛紛期盼兩人能再度合作，今天蔡康永在臉書公開「康寫給熙的情書」，希望能在彼此心中留下痕跡，更相約要一起帶給眾人歡笑，感性的文字惹哭大批粉絲。
蔡康永臉書寫下「康寫給熙的情書」，字句透露出找小S主持「康熙」，純粹是想做個日常又有趣的節目，在兩人還不熟的狀態下，完全沒有想為她做什麼的念頭，但搭檔12年來小S比他預設的還要精采，就是節目想要的自然原生靈魂，這樣一個有趣的人，就是與生俱來的迷人演員，因此當初拍攝電影的用意，除了是為對生命感到疲倦的人所拍，也是為小S而拍。
最初撰寫劇本時，蔡康永知道小S會把未預料到的東西帶進故事中，如同他把這部電影帶進小S人生中，全因「這就是我們留給彼此的痕跡」，此外他小S在故事中毫無保留展示的堅強跟脆弱，都希望藉此為疲倦的人打氣，期盼他們能早日恢復精神，文末更說出對小S的內心話「而這就是我找到的、愛你的方式」，感性告白讓粉絲動容，直呼人生有這樣一個知己就足夠了。
(中時電子報)
關鍵字：康熙來了
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