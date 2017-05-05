小禎爆差點跳樓 胡瓜「不該寫出來做錯誤示範」
女星小禎10年前嫁給醫師李進良，沒想到婚後老公屢傳偷腥，使小禎憤而分居，近來兩人關係雖因女兒Emma擔任磨合劑逐漸回溫，小禎仍對當時陰影揮之不去，昨(4日)透露7年前險跳樓，今胡瓜被問此事，除了對寶貝女兒的心疼不忍，也以演藝圈前輩的角色勸告說：「她身為公眾人物，不該寫出來做錯誤示範，而且過幾天還就是母親節。」
2014年小禎接受專訪時透露與李進良狀態仍屬分居中，回憶過往為愛衝動嫁給對方，小禎坦言當時以為對方結婚後會改變，但最後仍清醒決定搬出去分居，並說若一切從頭來過，「我不會選李進良，選擇他要有很大的勇氣。」
昨小禎在臉書分享《犀利人妻》片尾曲〈重傷〉，透露拍攝當時看著隋棠演出自己的故事，「幾次你的腳晃在大樓欄杆外，想著乾脆跳下去一了百了，至少隔天上了頭條還有人關心你，但幾次都是孩子的聲音喚回你！」並表示感謝自己當時的勇敢、堅強撐過一切，引來網友心疼。
據《蘋果日報》報導，胡瓜今現身錄影，透露曾對小禎說父女倆的感情等同於小禎對女兒Emma的感情，要小禎設身處地思考若Emma做傻事，她會有什麼感受？對於小禎發文，胡瓜心疼表示不管是否真的動念過都不該公開發表，畢竟小禎身為公眾人物，此舉無疑是「錯誤示範」。
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(中時電子報)
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