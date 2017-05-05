陳鴻文失分率過高 中信為何不培養第2個終結者？

陳鴻文失分率偏高，成中信兄弟爭總冠軍大隱憂。(資料照 鄭任南攝)

打完經典賽回到中職，中信兄弟陳鴻文的「放火」機率還是偏高，平均2場出賽就有1場會失分，以這樣的救援表現繼續下去，恐難助「中信兄弟」拿下2014年進軍中職以來的隊史首座總冠軍，難道不能再培養另1位終結者？相信不少支持球迷都有這樣的疑問。

陳鴻文本季至昨天(4日)為止出賽16場，8場有失分(7場有自責分)，其中2場救援失敗，雖然拿下6場救援成功，但出賽失分率高達5成，自責分率也是不理想的6.48，以1位「終結者」角色來說，如此救援表現是不及格的。

拿他與目前以8場救援成功位居排行榜首的Lamigo桃猿陳禹勳作比較，陳禹勳一樣出賽16場，不僅只有3場失分，自責分率也僅1.65，相較之下，救援出賽比陳鴻文更讓球隊有「安全感」、守成機率也較高。

陳鴻文去年總冠軍戰「放火」，讓中信兄弟連續3年兵敗總冠軍；三月經典賽中華隊有機會贏荷蘭，卻因終結者陳鴻文9局下「再見保送」落敗，對韓國之戰第10局他又遭對方金泰鈞炮襲，再以8比11落敗。

今年接掌中信兄弟兵符的美籍總教練史耐德，深信只要給陳鴻文機會投出信心，就會是個出色的「終結者」，以致本季一直將這個重任交到他手上，只是，中職上、下半季可能2、3場，甚至更少勝差就會決定季冠軍誰屬，總冠軍戰也可能打到第7戰才會分出勝負。

想說的是，如果陳鴻文一個球季下來無法發揮終結者功能，中信兄弟就可能輸掉季冠軍、總冠軍，一旦史耐德繼續把「終結者」這個角色押在陳鴻文一人身上，這個賭注就有點冒險了。

史耐德不斷給陳鴻文機會期待他回來，但如前言，在1、2場勝差可能決定季冠軍鹿死誰手情況下，中信兄弟眼前還是要作好終結者「雙保險」措施，亦即，要找1個救援「備胎」，以防球隊戰績被陳鴻文的表現左右。惟中信兄弟投手人力不足，如何強化救援投手的戰力，考驗史耐德的智慧與專業。

陳鴻文是位好投手，但何以常遭另3隊彈襲？這是史耐德要思考的問題，嚴格來說，還是要回到技術基本面問題，陳鴻文雖球速夠快，但球種不夠多、球威也不夠刁鑽，很容易被鎖定球路，以致前16場出賽就有5場被擊出全壘打。

(中時電子報)